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В Координационный совет МО пришло 39 запросов по прикрытию госграницы

Вопросы касались материально-технического, военного, медицинского и строительного обеспечения группировки прикрытия госграницы.
Ян Брацкий 2024-08-22 20:35:28
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В оперативную группу Координационного совета Минобороны РФ по вопросам военной безопасности приграничных территорий Курской, Брянской и Белгородской областей поступило 39 запросов, связанных с обеспечением группировки прикрытия госграницы. Об этом сообщили в Минобороны.

Так, в Курскую область поставлены беспилотники, ружья для борьбы с дронами, квадроциклы и средства РЭБ.

Белгородская область получила запрошенные ранее приборы и прицелы ночного видения, тепловизоры и прочее оборудование.

От Брянской области получены восемь запросов материально-технического обеспечения, которые уже решены, отметили в оборонном ведомстве.

#Минобороны России #госграница #координационный совет
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