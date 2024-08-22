В Координационный совет МО пришло 39 запросов по прикрытию госграницы

В оперативную группу Координационного совета Минобороны РФ по вопросам военной безопасности приграничных территорий Курской, Брянской и Белгородской областей поступило 39 запросов, связанных с обеспечением группировки прикрытия госграницы. Об этом сообщили в Минобороны.

Так, в Курскую область поставлены беспилотники, ружья для борьбы с дронами, квадроциклы и средства РЭБ.

Белгородская область получила запрошенные ранее приборы и прицелы ночного видения, тепловизоры и прочее оборудование.

От Брянской области получены восемь запросов материально-технического обеспечения, которые уже решены, отметили в оборонном ведомстве.