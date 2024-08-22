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Белоусов одобрил выделение жилья военным с детьми-инвалидами вне очереди

Поправки предлагается внести в статью 15 федерального закона «О статусе военнослужащих».
Ян Брацкий 2024-08-22 19:34:58
© Фото: Минобороны России

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поддержал инициативу по внеочередному обеспечению жильем военнослужащих с детьми-инвалидами. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поддержал законопроект, расширяющий перечень категорий военнослужащих, имеющих внеочередное право на обеспечение жильем. Предлагается наделить таким правом военнослужащих, которые воспитывают детей-инвалидов», - сказали в ведомстве.

Предполагается внесение соответствующих поправок в закон «О статусе военнослужащих».

#Минобороны #армия #ВС РФ #жилье #Белоусов
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