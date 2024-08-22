Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил россиян с Днем государственного флага. Глава государства назвал триколор одним из важнейших государственных символов, наряду с гимном и гербом.

«Когда-то юный царь Петр I вышел с ним в Белое море. На протяжении веков под триколором наша страна укрепляла свое могущество, становилась великой державой. Наши воины столетиями под этим знаменем защищали нашу Родину и народ. Также, как это делают сегодня в зоне СВО герои нашего времени», - напомнил Путин.

Сегодня триколор объединяет все государство, все общество, отметил Путин.

Напомним, День государственного флага Российской Федерации отмечается ежегодно, 22 августа. Этот праздник был учрежден Указом главы государства от 20 августа 1994 года.