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ВС РФ уничтожили диверсантов в районе Скрыльевки в Курской области

Уничтожены две боевые бронированные машины и семь военнослужащих, один – взят в плен.
2024-08-22 14:10:28
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские военные выявили и ликвидировали украинских диверсантов в районе Скрыльевки в Курской области, сообщает Министерство обороны РФ.

«В лесном массиве в одном километре юго-западнее населенного пункта Скрыльевка обнаружена и уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника из состава 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Уточняется, что в данном районе противник потерял две боевые бронированные машины и семь человек, еще один военнослужащий сдался в плен.

Подразделения группировки войск «Север» при поддержке авиации и артиллерии отразили атаки украинских штурмовых групп в направлении Комаровки и Малой Локни. Кроме того, ВС РФ сорвали попытки атак в направлении населенных пунктов Коренево, Кремяное, Мартыновка, Ольговка и Русское Поречное.

Безвозвратные и санитарные потери украинской стороны в данном районе превысили 45 человек. Уничтожены танк и четыре боевые бронированные машины.

Суточные потери ВСУ на Курском направлении превысили 300 человек. Помимо живой силы, противник лишился трех танков, 20 боевых бронированных машин, артиллерийского орудия и 15 автомобилей.

Накануне Минобороны сообщило о срыве атак ВСУ на четыре населенных пункта в Курской области. Неприятель пытался атаковать Русскую Конопельку, Комаровку, Коренево и Малую Локню.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Курская область #МО РФ
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