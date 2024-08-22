МЧС опубликовало видео разбора завалов после взрыва газа в Кизеле

Спасатели проводят разбор завалов в жилом доме в городе Кизел Пермского края, где произошел взрыв. Кадры работы опубликованы региональным МЧС. От ударной волны там рухнули межэтажные перекрытия между 4 и 3 этажами.

Сотрудники МЧС останавливают работу на «минуты тишины», чтобы услышать возможных пострадавших, сообщает RT. Всего в ликвидации последствий задействовано свыше 40 специалистов и 16 единиц техники.

По последним данным, пострадал один человек, он госпитализирован и находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. Из здания эвакуировали 26 человек, среди которых трое детей.

«Для эвакуированных граждан в Кизеле развернуты два пункта временного размещения», - сообщила пресс-служба МЧС по Пермскому краю.

После происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело. К месту происшествия выехал начальник Главного управления МЧС России по Пермскому краю Александр Урусов.

Информация об обстоятельствах происшествия уточняется, но известно, что возгорания в результате взрыва газа не произошло. Причина также устанавливается.