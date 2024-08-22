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Расчеты «Градов» нанесли удар по подразделениям ВСУ в Курской области

Российские военнослужащие выявляют разрозненные группы боевиков и боевую технику ВСУ в лесистой местности.
2024-08-22 08:14:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» группировки войск «Север» наносят удары по группам ВСУ в приграничном районе Курской области. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы артиллеристов.

Российские военнослужащие с воздуха выявляют разрозненные группы боевиков и боевую технику ВСУ в лесистой местности. Также РСЗО уничтожают выявленные замаскированные огневые позиции артиллерии, места хранения боеприпасов и ГСМ противника.

«Град» особенно эффективен против живой силы противника. Реактивная система накрывает сразу большую площадь. Это позволяет поражать рассредоточенные группы боевиков.

«Грады» используют эффект неожиданности. Противник не знает, откуда на этот раз прилетят реактивные снаряды.

Кадры объективного контроля с БПЛА в режиме реального времени подтверждают уничтожение целей.

Из-за высокой эффективности и огневой мощи РСЗО на эти машины постоянно охотятся дроны ВСУ. Поэтому артиллеристы быстро выполняют боевую задачу и уводят «Грады» в специально подготовленные укрытия.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #Украина #Курская область #ВСУ #РСЗО #РСЗО БМ-21 «Град» #Группировка войск Север
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