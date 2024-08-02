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Боец-кубинец «Чики» рассказал о службе в гаубичной батарее на СВО

В составе подразделений воздушно-десантных войск, на линии соприкосновения в СВО боевую работу ведут и граждане Кубы.
Виктория Косогляденко Мария Зайцева 2024-08-02 21:15:58
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Кубинец Рафаэль с позывным «Чики» родился в Гаване и не проходил службу на родине, зато приехал в Россию участвовать в СВО.

На огневых позициях есть еще четверо кубинцев, они с «Чики» служат в гаубичной батарее и часто работают по орудиям противника. На счету этих десантников много подбитых гаубиц М777.

Десантник признался, что считает честью возможность носить тельняшку.

«Это то, что отличает подразделения ВДВ от других. Важная вещь. И я надеюсь, что я тоже достоин носить ее!», - поделился он.

«Чики» рассказал, что не чувствует трудностей из-за незнания языка.

«Можно подумать, что мне сложнее, чем остальным из-за языка, но нет. Здесь мы делим всю работу между собой, здесь мы все равны. Вместе выполняем задания. Здесь нет предпочтений ни по языку, ни по национальности», - сказал он.

Кубинский десантник впервые попробовал гречку на СВО, и она стала одни из его любимых блюд.

«Гречка — это вау! Сначала я увидел и сказал: нет, нет, нет, я это есть не стану. Но когда я попробовал я сказал "ух ты"! У нас такого нет, это и правда что-то особенное», - отметил «Чики».

У бойца есть и свой талисман, флаг с автографами сослуживцев.

#ВДВ #Куба #десантник #наш эксклюзив #боец #Иностранец #М777
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