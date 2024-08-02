Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Дежурные средства ПВО ликвидировали украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Около 18.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - указано в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударе ВСУ на три населенных пункта. В городе Шебекино и поселке Шамино Шебекинского городского округа повреждена кровля домов в результате атаки БПЛА. В селе Коновалово Волоконовского района дрон повредил автомобили.

Новость подготовили Услада Дубинина и Николай Баранов.