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Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку.
2024-08-02 20:51:34
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

Дежурные средства ПВО ликвидировали украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России. 

«Около 18.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - указано в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударе ВСУ на три населенных пункта. В городе Шебекино и поселке Шамино Шебекинского городского округа повреждена кровля домов в результате атаки БПЛА. В селе Коновалово Волоконовского района дрон повредил автомобили.

Новость подготовили Услада Дубинина и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #пво #белгородская область #ВСУ
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