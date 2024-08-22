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Экипажи Т-90М «Прорыв» разгромили опорные пункты ВСУ в Часовом Яре

Танки работают с закрытых огневых позиций и выходят на прямую наводку во время штурмов.
2024-08-22 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи танков Т-90М «Прорыв» обстреляли с закрытых огневых позиций опорные пункты ВСУ, которые боевики устроили в многоэтажных домах в Часовом Яре. Кадры их боевой работы опубликовало Минобороны России.

Танкисты открыли огонь с расстояния около пяти километров. Стрельбу танков корректировали в режиме реального времени с помощью беспилотного летательного аппарата.

Украинские боевики регулярно пытаются усилить свои подразделения и высылают подкрепления. Но еще на подходах новые формирования попадают под огонь.

Танковые экипажи группировки войск «Юг» выполняют боевые задачи в интересах 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Танкисты оказывают огневую поддержку штурмовым подразделениям ВДВ.

«Выезжаем работать с закрытых огневых позиций. Начинаем вскрывать блиндажи противника, укрытия перед штурмовыми действиями. Когда уже прорываемся - выходим на прямую наводку, поддерживаем наших парней прямым выстрелом, когда он уже полностью ошарашен», - рассказал командир танка с позывным «Клим».

Боевые машины имеют мощный современный комплекс защиты. Танки оснащены средствами радиоэлектронной борьбы и усиленной динамической защитой.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#ВДВ #Минобороны России #танки #Украина #ДНР #ВСУ #Т-90М Прорыв #часов яр #группировка войск "Юг"
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