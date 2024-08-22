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Белоусов поздравил мотострелков и танкистов с освобождением Желанного

Министр обороны направил телеграммы в три гвардейских полка.
2024-08-22 00:27:55
© Фото: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав танковых и мотострелкового полков с освобождением населенного пункта Желанное в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в сообщении военного ведомства.

Глава Минобороны направил телеграмму командованию и личному составу 239-го гвардейского танкового Краснознаменного, орденов Жукова, Суворова, Кутузова и Александра Невского Оренбургского казачьего полка. Белоусов отметил, что полк действует на самых сложных направлениях.

Танкисты вели успешные бои с неонацистами на Киевском и Лиманском направлениях и участвовали в освобождении восьми населенных пунктов ДНР. Сейчас бойцы этого полка продвигаются вперед на Красноармейском направлении, говорится в телеграмме.

Белоусов отметил действия 228 гвардейского мотострелкового Ленинградско-Павловского Краснознаменного полка на Черниговском, Херсонском и Луганско-Донецком направлениях. Гвардейцы участвовали в освобождении девяти населенных пунктов ДНР, напомнил министр.

Военнослужащие 80-го гвардейского Краснознаменного танкового полка в боях за Авдеевку, Соловьево и Новопокровское показали образцы мужества и отваги, говорится в еще одной телеграмме. Сейчас полк уверенно продвигается вперед на Красноармейском направлении и принуждает противника отступать дальше на Запад.

Глава Минобороны поблагодарил воинов-гвардейцев за верность Отечеству и присяге и выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять поставленные задачи.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #ДНР #освобождение #поздравление #Донецкая народная республика #Андрей Белоусов #телеграммы #Желанное
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