В Эстонии на диск-гольф потратиили деньги, выделенные ЕС из фонда помощи

Эстония потратила деньги, которые Евросоюз выделил из фонда помощи, на центр по метанию топоров, а также мастер-классы по эстонской сауне и чемпионаты по диск-гольфу. Об этом сообщает телерадиовещательная компания ERR.

По данным издания, 340 миллионов евро были выделены из фонда Just Transition Fund (JTF) на помощь пострадавшим от перехода к климатической нейтральности. Известно, что более 60 тысяч евро из выделенных средств вложили в развитие центра по метанию топоров. На организацию мастер-классов по культуре эстонской сауны и проведение чемпионатов по диск-гольфу выделили по 10 тысяч евро. Открытие парка диск-гольфа обошлось в 26 тысяч евро, еще 4 тысячи евро были потрачены на марафон танцев.

Представитель министерства финансов Эстонии Ирина Сацута сообщила ERR, что благодаря региональным инициативам жители могут подать заявку на поддержку проекта о климатическом переходе в рамках открытого этапа.