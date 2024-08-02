Теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в финал Олимпиады

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Спортсменки гарантировали себе как минимум серебряные медали в женском парном разряде.

Андреева и Шнайдер обыграли спортсменок сборной Испании Кристину Букшу и Сару Соррибес-Тормо. Матч длительностью 1 час 14 минут завершился со счетом 6:1, 6:2.

В финале 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер встретятся с итальянками Сарой Эррани и Жасмин Паолини. Матч с участием российских теннисисток пройдет 4 августа.