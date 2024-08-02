Украинские военкомы похищали мужчин призывного возраста ради выкупа

Правоохранительные органы Украины задержали сотрудников районного военкомата Тернопольской области после обвинений в похищении и избиении мужчин призывного возраста ради выкупа. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

«Пятеро подозреваемых распределили между собой роли, наладив коррупционные схемы уклонения от мобилизации. Чтобы заставить военнообязанных платить, прибегали даже к угрозам, избиениям и похищениям людей», - указано в сообщении.

По данным правоохранительных органов, военкомы похитили и избили отца четырех несовершеннолетних детей. После похищения у жителя Чортковского района обнаружили переломы ребер.

Прибыль злоумышленников составляла от 100 до 150 тысяч долларов ежемесячно. Военкомы вымогали деньги у мужчин, в том числе не подлежащих мобилизации. Среди пострадавших числятся четверо мужчин, которые не подходят под требования мобилизации на Украине.

Следствие подало ходатайство о заключении военкомов под стражу без права внесения залога. Подозреваемым предъявили обвинения по девяти статьям УК Украины.