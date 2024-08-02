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Сборная ЛенВО парашютировалась рядом с «Лахта-центром» в честь Дня ВДВ

Самой молодой парашютистке - 20 лет. Несмотря на юный возраст, она выполнила более 400 прыжков.
Роман Закурдаев 2024-08-02 18:20:06
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сборная Ленинградского военного округа по парашютному спорту сделала традиционный подарок всем российским десантникам - коллективный прыжок над Финским заливом и парком 300-летия у «Лахта-центра».

Почти 20 человек парашютировались с флагами ВДВ, государственными флагами РФ и приземлились на пляже парка 300-летия Санкт-Петербурга.

Прыжки выполнялись с вертолета Ми-8. Вертолет взлетал от стен Петропавловской крепости. На кадрах «Звезды», снятых с разных ракурсов, показано, как вертолет вместе с парашютистами поднимается в воздух, после чего винтокрылую машину поочередно покидают спортсмены.

Рабочая высота была 1,5 тысячи метров. Прыгали как мужчины, так и женщины. Самой молодой представительнице прекрасного пола всего 20 лет, но она уже совершила более 400 прыжков. Некоторые спортсмены выполнили больше 1 000 прыжков.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВДВ #День ВДВ #парашют #наш эксклюзив #прыжки #ЛенВО
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