Сборная ЛенВО парашютировалась рядом с «Лахта-центром» в честь Дня ВДВ

Сборная Ленинградского военного округа по парашютному спорту сделала традиционный подарок всем российским десантникам - коллективный прыжок над Финским заливом и парком 300-летия у «Лахта-центра».

Почти 20 человек парашютировались с флагами ВДВ, государственными флагами РФ и приземлились на пляже парка 300-летия Санкт-Петербурга.

Прыжки выполнялись с вертолета Ми-8. Вертолет взлетал от стен Петропавловской крепости. На кадрах «Звезды», снятых с разных ракурсов, показано, как вертолет вместе с парашютистами поднимается в воздух, после чего винтокрылую машину поочередно покидают спортсмены.

Рабочая высота была 1,5 тысячи метров. Прыгали как мужчины, так и женщины. Самой молодой представительнице прекрасного пола всего 20 лет, но она уже совершила более 400 прыжков. Некоторые спортсмены выполнили больше 1 000 прыжков.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.