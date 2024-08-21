В Подмосковье прошли сборы ВС РФ по противодействию терроризму

Плановые сборы ВС РФ с должностными лицами, отвечающие за противодействие терроризму состоялись в учебном центре Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого и воинских частях 1-й Армии противовоздушной и противоракетной обороны (особого назначения).

Первый день сборов был посвящен теоретическим знаниям - с докладами выступили представители центральных органов военного управления и Национального антитеррористического комитета.

Во второй день военнослужащие приступили к практике - на занятиях отработали действия с учетом требований антитеррористической защищенности военных объектов.

Сбор завершился комплексной тренировкой с показом порядка действий по пресечению террористического акта на военном объекте. В них участвовали подразделения ВС РФ, МВД, Росгвардии и МЧС России, а также представителей УФСБ по Москве и Московской области.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов