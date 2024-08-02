В трансляции Олимпийских игр в Париже по ошибке показали флаг РФ

Организаторы прямого эфира Олимпийских игр в Париже по ошибке вывели в графике российский флаг.
Перед началом соревнований по метанию молота организаторы планировали показать мировой рекорд, установленный в 1986 году спортсменом Юрием Седых - 86,74 м, а также рекорд, установленный в 1988 году на Играх в Сеуле советским атлетом Сергеем Литвиновым - 84,80 м.
Рядом с ними должен был быть флаг СССР, но по ошибке в графике появился флаг Российской Федерации.
Напомним, что Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России.
Решением МОК им присвоен нейтральный статус, то есть они выступают без российского флага и гимна. Кроме того, их награды не отображаются в медальной таблице.
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