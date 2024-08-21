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Артиллеристы разгромили пункт управления БПЛА в Херсонской области

В Херсонской области расчеты гаубиц Д-20 сковывают противника на правом берегу Днепра. Главная задача - не допустить вражеского десанта. ВСУ в ответ дистанционно минируют местность.
Виктория Косогляденко 2024-08-21 04:02:58
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Как раз к нашему приезду, позавчера, прилетел пакет «Града», рассказывают бойцы. Показывают последствия недавнего обстрела. Хотя все и так наглядно. Проходим место свежего прилета. Здесь мало того что нужно двигаться быстро, как и везде в этом лесу, но тут еще надо вдвойне внимательно смотреть под ноги и ничего не поднимать с земли.

«Вот такие вот маленькие гранаточки, в простонародье - колокольчики. Они когда падают, при контакте с землей они разрываются и осколками сечет всю округу», - рассказывает военнослужащий группировки «Днепр» с позывным «Суздаль».

Расчеты гаубичной артиллерии в этих лесах надежно замаскированы. Если точно не знаешь, где именно - ни за что не найдешь.

Каждый такой выстрел сдерживает неприятеля. И на подходах к нашему берегу так обрабатывают места высадки десантов на лодках. Сейчас таких попыток почти нет. А главное - сильно сковывают перемещения противника на той стороне Днепра.

«На данный момент идет позиционная война. Поэтому подвижки такие - только между позициями», - рассказывает командир орудия с позывным «Ник».

Пока мы писали интервью с бойцом, прозвучала команда «воздух». Вражеский разведчик прошел мимо. Это был дрон «Лелека». Он очень шумный. Его недостаток в ВСУ придумали маскировать так.

«Это БПЛА самолетного типа, которые на время выключают двигатели и производят планирование над районом огневых позиций, чтобы их не засекли наши солдаты», - рассказывает военнослужащий группировки «Днепр» с позывным «Вологда».

Но наши пункты воздушного наблюдения срабатывают надежно. На позициях работают специальные расчеты прикрытия орудий. Они мониторят небо и результативно сбивают беспилотники. Из последнего - две «Бабы Яги» и крыло-камикадзе.

Как раз при нас расчет гаубицы Д-20 поразил пункт управления БПЛА противника. Заброшенный сельский дом использовали как склад для беспилотников. Оттуда же их запускали в нашу сторону. Теперь, говорят бойцы, на какое-то время их станет поменьше.

#артиллерия #бпла #гаубицы #Днепр #Херсонская область #д-20 #группировка войск «Днепр»
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