Более 200 рязанских десантников выполнили прыжки из Ил-76

В 5 часов утра на аэродроме в Рязани уже все в движении. Более 200 курсантов Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища готовятся к прыжку с борта Ил-76.

На аэродроме проходит заключительная подготовка. Проверяются укладка парашюта, экипировка личного состава, правильность надевания парашютной системы, запасного парашюта и размещения стабилизирующей системы. Все это необходимо, чтобы десантник добрался до земли невредимым.

Десантирование проводится в три подъема с высоты 600 метров. В один проход десантники покидают самолет примерно за 20-30 секунд. Таким образом, на выход одного бойца тратится менее чем одна секунда, а со стороны это выглядит как мгновение.

Словно семена одуванчиков, десятки десантников парят в воздухе, постепенно снижаясь. Каждый курсант выполняет заученный набор действий. Ноги полусогнуты, ступни параллельны земле, чтобы не получить травму при приземлении.

Чтобы совершать подобные прыжки, десантнику нужно постоянно тренироваться. Даже при возникновении нештатной ситуации всегда оставаться хладнокровным и помнить, что надо про себя просчитать 501, 502, 503 и дернуть кольцо, а в случае если парашют не раскрылся, дернуть кольцо запасного.

На комплексном тренажере самолета Ил-76 отрабатывается порядок действий парашютиста-десантника от посадки на борт до приземления. Александр пришел в училище сразу после школы и впервые испытал свои силы на воздушно-десантном комплексе. Совсем скоро ему предстоит первый прыжок с борта настоящего самолета, после чего он получит свою тельняшку. Таков обычай.

Также курсанты тренируются управлять боевыми машинами десанта и другой военной техникой. Показывают свои умения и оттачивают навыки на огневом рубеже со стрелковым оружием - автоматом АК-12, автоматическим гранатометом АГС-17 «Пламя» и крупнокалиберным пулеметом «Корд».

Особенно захватывающим в тренировках десантников выглядит отработка упражнения «Бой в городе». Десантникам помогают операторы разведывательных дронов - они их глаза в небе и корректировщики огня. Первыми в бой вступают экипажи боевых машин десанта. С безопасной дистанции они ведут огонь по зданиям, где засел условный противник.

Затем пулеметчики подавляют огневые точки, чтобы малые тактические группы, по четыре человека в каждой, могли незаметно подойти и приступить к штурму. При штурме здания важна командная работа, чтобы избежать потерь. Каждый боец знает свой маневр и может положиться на своего товарища.

Именно так, в условиях максимально приближенных к боевым, сегодня готовят будущих офицеров-десантников. Скоро выпускники Рязанского училища отправятся в войска, где будут обучать уже своих подчиненных. А многие через некоторое время окажутся в первых рядах тех, кто добывает победу в зоне спецоперации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.