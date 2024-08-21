Очевидец пожара в Чертанове рассказал о первых минутах после ЧП

Один из очевидцев крупного пожара в московском Чертанове рассказал, что огонь начал распространяться стремительно, с громким треском и хлопками. Услышав их Илья принял решение выйти на улицу.

«Находился дома, занимался своими делами. Услышал громкие треск и хлопки. Вышел на балкон посмотреть - увидел задымление. Я быстро собрал вещи, кошку и эвакуировался на улицу», - рассказал Илья.

Напомним, сегодня крупный пожар уничтожил квартиру на девятом этаже жилого дома. Спасатели успели эвакуировать из огня женщину с ребенком.

О причинах возгорания пока не сообщается. Их установят дознаватели после осмотра сгоревшего помещения.