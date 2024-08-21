Ансамблевый партнер Башмета Михаил Мунтян умер в возрасте 88 лет

Ушел из жизни Народный артист России, пианист и клавесинист Михаил Мунтян. Ему было 88 лет. О трагедии сообщил художественный руководитель Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет.

«Михаила Владимировича Мунтяна вчера похоронили», - сказал Башмет в беседе с РБК.

Михиал Мунтян окончил Институт имени Гнесиных, с 1962-го года являлся штатным пианистом Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и телевидения. За свою карьеру Мунтян выступал со многими музыкантами. Среди них Андрей Корсаков, Алексей Любимов, Даниил Шафран и многие другие.

С 1976-го года Мунтян являлся бессменным ансамблевым партнером Юрия Башмета. За эти годы музыканты успели вместе сыграть более 500 концертов.