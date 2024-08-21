Нойер объявил о завершении карьеры в сборной Германии по футболу

Вратарь Мануэль Нойер заявил о своем решении завершить карьеру в сборной Германии по футболу. Об этом спортсмен сообщил болельщикам в своем аккаунте в Instagram* (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

«Спасибо, Германия. Мне нравилось носить футболку сборной», - написал футболист.

Нойеру 38 лет. За свою карьеру в сборной он успел стать чемпионом мира в 2014 году, двукратным серебряным призером чемпионата Европы (2012/16). За национальную команду вратарь провел 124 матча.

В настоящее время Мануэль Нойер защищает цвета мюнхенской «Баварии», в составе которой является одиннадцатикратным чемпионом Германии, пятикратным обладателем Кубка и двукратным победителем Лиги чемпионов.

*Деятельность компании MetaPlatforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации.