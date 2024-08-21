Ограничения на работу аэропортов ввели в Мурманске и Апатитах

Аэропорты Мурманска и Апатит временно не принимают и не отправляют пассажирские самолеты. Введено ограничение на использование воздушного пространства, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов днем 21 августа (среда), с 15:38 МСК, на работу двух аэропортов в Мурманской области - Мурманска (код ICAO: ULMM) и Хибины (Апатиты; ULMK) - введены временные ограничения», - сообщила пресс-служба Росавиации в своем Telegram-канале.

Сообщается, что летчики, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры обеспечения безопасности полетов и пассажиров, так как это является главным приоритетом.

Позже губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил о выявлении воздушной угрозы применения беспилотника. Глава региона обратился к северянам с просьбой быть бдительными и сообщать обо всех подозрительных ситуациях по телефонам оперативных служб.