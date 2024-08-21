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Чемпион Европы рассказал о целях БПЛА самолетного типа в зоне СВО

Подразделения группировки «Север» занимаются уничтожением малых мобильных групп ВСУ в приграничном районе Курской области.
2024-08-21 05:01:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Управление беспилотниками самолетного типа сильно отличается от работы с квадрокоптерами, рассказал оператор БПЛА с позывным «Оша». Раньше он зарабатывал игровыми стримами в интернете, а потом подписал контракт с Минобороны России. «Оша» говорит, что несколько лет занимался авиамодельным спортом, стал чемпионом Европы и трехкратным чемпионом России.

Подразделения группировки «Север» занимаются уничтожением малых мобильных групп ВСУ в приграничном районе Курской области. Расчеты БПЛА используют разные ударные беспилотники - от обычных FPV-дронов до камикадзе самолетного типа.

Дроны самолетного типа могут нести больший заряд и летать на большие расстояния. Операторы таких беспилотников постоянно уничтожают вооружение и военную технику ВСУ. Это невзрачные на вид модели. Но они летят гораздо дальше обычных FPV-дронов и несут более мощный заряд.

Оператору БПЛА самолетного типа нужно понимать погодные условия, разбираться в цветах полей и лесополос, потому что от них идет разный воздушный поток, рассказал «Оша».

«Должен понимать, что такое турбулентность, схождение циклонов. Все как в большой авиации», - говорит он.

Разные типы дронов выполняют различные задачи.

«Я должен бить в любом случае тяжелую технику. Это танки, САУ - все то, до чего не могут дотянуться наши ребята, которые "летают" на FPV-дронах. В основном это были пункты временной дислокации противника», - добавил «Оша».

В зоне спецоперации беспилотники круглые сутки ищут цели для ударов. Расчеты БПЛА наблюдают за перемещением военной техники, замаскированными командными пунктами и огневыми точками, а также новыми укрепрайонами противника.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #бпла #беспилотники #Курская область #дроны #авиамоделирование #операторы БПЛА
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