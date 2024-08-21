Экипажи Ми-28 использовали новый тепловизионный прибор в атаке на ВСУ

Минобороны России сообщает об использовании в Курской области нового тепловизионного прибора для армейской авиации. Экипажи армейской авиации на вертолете Ми-28НМ уничтожили скопление живой силы и военную технику ВСУ в Курской области.

«Полет выполнялся с применением очков ночного видения, а также нового тепловизионного прибора, который позволяет максимально эффективно поражать заданные цели как днем, так и ночью», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Удары наносились управляемыми противотанковыми ракетами. Применив вооружение, экипаж вернулся на аэродром. По докладам разведки, все цели удалось поразить.

Главная задача Ми-28 - уничтожение бронетехники и пехоты противника на поле боя. Вертолет также способен вести разведку и патрулирование местности. На внешних держателях вертолета могут размещаться противотанковые управляемые ракеты «Атака-В», а также блоки с неуправляемыми ракетами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.