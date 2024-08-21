Станцию метро «Саларьево» в Москве закрыли из-за возгорания кабеля

На станции московской подземки «Саларьево» загорелся силовой кабель трансформаторной подстанции, передает источник «Звезды».

«Поезда временно проезжают станцию без остановки», - добавили в дептрансе.

Ранее по требованию МЧС были эвакуированы все пассажиры. Около часа дня дня в московском метрополитене станцию на Сокольнической линии закрыли на вход и выход, заявили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

По информации на 13.45 движение на красной ветке осуществляется в штатном режиме, станцию вновь открыли.