МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Станцию метро «Саларьево» в Москве закрыли из-за возгорания кабеля

Поезда проезжают станцию без остановки. Всех пассажиров эвакуировали.
Сергей Лебедев 2024-08-21 13:30:50
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости

На станции московской подземки «Саларьево» загорелся силовой кабель трансформаторной подстанции, передает источник «Звезды». 

«Поезда временно проезжают станцию без остановки», - добавили в дептрансе.

Ранее по требованию МЧС были эвакуированы все пассажиры. Около часа дня дня в московском метрополитене станцию на Сокольнической линии закрыли на вход и выход, заявили в пресс-службе столичного департамента транспорта. 

По информации на 13.45 движение на красной ветке осуществляется в штатном режиме, станцию вновь открыли.

#Москва #метро #станция #дептранс #наш эксклюзив #Саларьево
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-34. Работа в зоне СВО
2
Су-35С. Экстремально опасный
3
Высшая школа ВДВ
4
«Альфа». 50 лет
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
7
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
10
СВО. Трофеи
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 