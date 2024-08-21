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В Подмосковье подросток случайно застрелил отца в тире

СК России возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
Елизавета Кондрикова 2024-08-21 01:29:20
© Фото: Silas Stein, dpa Globallookpress

Подросток случайно застрелил отца в тире в подмосковном Реутово. От ранения мужчина скончался на месте, сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК России.

«Следственным отделом по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области по факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело», - говорится в сообщении СК в Telegram.

Подросток находился в тактических наушниках в момент, когда отец зашел в небезопасную зону стрелковой галереи, пишет «360». Он произвел выстрел и случайно попал в родителя, тот сразу же скончался.

Происшествие случилось во вторник 20 августа. На месте работают следователи и криминалисты, уточнили в СК РФ.

#Подмосковье #СК РФ #Уголовное дело #несчастный случай #тир #реутово
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