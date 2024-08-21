В Подмосковье подросток случайно застрелил отца в тире

Подросток случайно застрелил отца в тире в подмосковном Реутово. От ранения мужчина скончался на месте, сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК России.

«Следственным отделом по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области по факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело», - говорится в сообщении СК в Telegram.

Подросток находился в тактических наушниках в момент, когда отец зашел в небезопасную зону стрелковой галереи, пишет «360». Он произвел выстрел и случайно попал в родителя, тот сразу же скончался.

Происшествие случилось во вторник 20 августа. На месте работают следователи и криминалисты, уточнили в СК РФ.