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В Херсонской области нашли схрон ВСУ с иностранным оружием

Схрон предназначался для проведения диверсий.
Сергей Лебедев 2024-08-21 10:46:09
© Фото: Росгвардия © Видео: Росгвардия

В лесу возле одного из населенных пунктов Херсонской области спецназ Росгвардии нашел схрон ВСУ с оружием иностранного производства, предназначавшийся для проведения диверсий. В замаскированной яме находились гранаты, мины, противотанковые гранатометы и более 4,5 тысяч патронов.

Обнаружить схрон удалось благодаря информации, которая была получена от офицеров военной контрразведки. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«Судя по маркировке ящиков, образцам вооружения и боеприпасов, а также найденной документации, почти весь арсенал – производства стран НАТО», - заявили в ведомстве.

В Росгвардии отметили, что боевики планировали проводить диверсии в отношении силовиков, мирных жителей и представителей органов государственной власти. Кроме того, они хотели атаковать гражданскую инфраструктуру.

#в стране и мире #росгвардия #боевики #ВСУ #Диверсия #контрразведка #Схрон #Херсонская область
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