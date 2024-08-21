Белоусов поздравил соединения в зоне СВО с освобождением Артемово

Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграммы соединениям, которые принимают участие в специальной военной операции. Глава Минобороны поздравил военнослужащих с освобождением населенного пункта Артемово в Донецкой Народной Республике.

В частности, Белоусов поздравил командование и личный состав 132-й отдельной гвардейской Горловской мотострелковой бригады. Министр обороны отметил, что военнослужащие уверенно продвигаются вперед на Александро-Калиновском направлении и заставляют противника с потерями отступать дальше на Запад.

Кроме того, глава Минобороны направил поздравления командованию и личному составу 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады. Это соединение в составе группировки войск «Центр» также действует на Александро-Калиновском направлении.

Белоусов назвал действия бойцов бригады образцом выполнения воинского долга, самоотверженности и высокого профессионализма. Министр обороны отметил, что более 4 тысяч военнослужащих соединения награждены госнаградами и ведомственными знаками отличия за мужество и героизм при выполнении боевых задач.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.