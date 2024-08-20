Задержан напавший с топором на супругов в Новой Москве

Следователи и правоохранители нашли и задержали мужчину, который накануне напал на супругов с топором в Новой Москве. От полученных травм глава семейства скончался на месте, его супруга - в больнице в тяжелом состоянии.

Подозреваемым в убийстве и покушении оказался 38-летний уроженец Республики Таджикистан, сообщает пресс-служба столичного СК.

«Мотивом преступления явилась корысть. Расследование продолжается», - сказано в сообщении ведомства.

С фигурантом уголовного дела проводятся следственные действия, назначены судебные экспертизы. Следствие будет ходатайствовать перед Троицким районным судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, дополняется в СК РФ.