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Задержан напавший с топором на супругов в Новой Москве

От полученных травм глава семейства скончался на месте, его жена находится в больнице в тяжелом состоянии.
Ирина Егорова 2024-08-20 09:44:57
© Фото: skmoscowgsu, Telegram

Следователи и правоохранители нашли и задержали мужчину, который накануне напал на супругов с топором в Новой Москве. От полученных травм глава семейства скончался на месте, его супруга - в больнице в тяжелом состоянии.

Подозреваемым в убийстве и покушении оказался 38-летний уроженец Республики Таджикистан, сообщает пресс-служба столичного СК.

«Мотивом преступления явилась корысть. Расследование продолжается», - сказано в сообщении ведомства.

С фигурантом уголовного дела проводятся следственные действия, назначены судебные экспертизы. Следствие будет ходатайствовать перед Троицким районным судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, дополняется в СК РФ.

#убийство #Задержание #СК РФ #нападение #следствие #мера пресечения #топор
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