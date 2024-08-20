Ливни разрушили дворовые парковки во Владивостоке

Прошедшие в понедельник в Приморском крае сильные дожди размыли часть дорог, сообщили в правительстве региона. Во Владивостоке потоки воды повредили асфальт во дворах и затопили машины, убедился корреспондент «Звезды».

Во вторник затруднен проезд для легковых автомобилей на 3-м километре дороги Анучино - Еловка - Муравейка, сообщили краевые власти.

В Чугуевском округе нет проезда по мосту в районе Соколовки. К селу Булыга - Фадеево можно проехать по дороге Новомихайловка - Чугуевка - Лазо.

Во Владивостоке открыли для проезда все городские улицы. Сотрудники дорожных служб убрали сели, которые сошли из-за ливня. В городе восстановили после вынужденного перерыва движение трамваев.

Накануне были подтоплены многие районы города. Некоторые автомобили ушли под воду до крыши. В краевой столице за сутки выпало 113 миллиметров осадков при месячной норме 176. Отмечались перебои в энергоснабжении.