Бойцы рассказали, сколько снарядов «Солнцепека» нужно на взвод ВСУ

Яркие вспышки разрезают темноту. Огнеметная система «Солнцепек» восточной группировки работает на Угледарском направлении. Падая в лесополосе, термобарические снаряды распыляют и воспламеняют горючую смесь. Температура 3 тысячи градусов плюс избыточное давление. Уничтожают все живое. Забайкальские огнеметчики работают всего в нескольких километрах от линии соприкосновения.

«Есть снаряды на 6 200, есть на 10 (километров - прим. ред.). В основном сейчас работаем больше на десятку. Если весь пакет - это четыре футбольных поля можно сжечь», - говорит наводчик-оператор с позывным «Ведьма».

Как правило, необходимости в полном пакете не возникает. Для уничтожения опорных пунктов хватает нескольких боеприпасов. Два-три снаряда, говорят бойцы, - минус взвод живой силы противника.

Тяжелые огнеметные системы вызывают у противника панический страх. Их боятся, ненавидят, за ними охотятся. Поэтому огнеметчики работают в основном по ночам. Днем все машины тщательно замаскированы.

По ночам враг не спит - выслеживает и поджидает. На то, чтобы навестись и произвести залп, экипаж «Солнцепека» тратит всего около трех минут. Ответный огонь противник открывает моментально.

«Успевали сделать только один залп - после этого накрыли артиллерией. Быстро свернули пакет и начали отходить. Вдогонку может идти артиллерия, а также дроны. Поэтому как можно быстрее нужно убрать машину», - говорит механик-водитель с позывным «Орел».

Экипажи постоянно меняют позиции. На выезде «Солнцепеки» сопровождают группы огневого прикрытия. Это несколько бойцов с приборами ночного видения, стрелковым и антидроновым оружием.

«Его невозможно заглушить, перепрошить. Оно работает всегда. Главное- подпустить, поймать и уничтожить», - рассказывает командир группы с позывным «Каспий».

Он имеет в виду «лучшее антидроновое ружье» - заряженное дробью гладкоствольное, 12 калибра. Впрочем, установленные на «Солнцепеках» радиоэлектронные средства борьбы тоже доказали свою эффективность.

«Уже начали отходить - и за нами включилась "Баба Яга". Мы ее тепло встретили, и она приземлилась. Скорее всего, она попала под систему РЭБ нашу и начала моргать в воздухе. Мы ее обнаружили и начали из автоматов по ней отрабатывать», - рассказывает «Каспий».

Этот парень из Читы. С детства мечтал стать военным, учился в кадетской школе. Здесь добровольно с начала спецоперации.

«Чтобы все быстрей закончилось, нужны люди, которые будут помогать в нашем нелегком деле. Если есть желание - добро пожаловать, всех встретим, примем», - говорит «Каспий».

Утром после выполнения задачи ТОС «Солнцепек» закатывается на замаскированную позицию. Свое оружие забайкальские огнеметчики считают максимально эффективным. Не только по разрушительной, но и по силе психологического воздействия. В радиоперехватах боевики отказываются идти на позиции, по которым до этого работали наши огнеметные системы.