МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бойцы рассказали, сколько снарядов «Солнцепека» нужно на взвод ВСУ

Для уничтожения опорных пунктов хватает нескольких боеприпасов.
Павел Кольцов 2024-08-20 05:00:00
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Яркие вспышки разрезают темноту. Огнеметная система «Солнцепек» восточной группировки работает на Угледарском направлении. Падая в лесополосе, термобарические снаряды распыляют и воспламеняют горючую смесь. Температура 3 тысячи градусов плюс избыточное давление. Уничтожают все живое. Забайкальские огнеметчики работают всего в нескольких километрах от линии соприкосновения.

«Есть снаряды на 6 200, есть на 10 (километров - прим. ред.). В основном сейчас работаем больше на десятку. Если весь пакет - это четыре футбольных поля можно сжечь», - говорит наводчик-оператор с позывным «Ведьма».

Как правило, необходимости в полном пакете не возникает. Для уничтожения опорных пунктов хватает нескольких боеприпасов. Два-три снаряда, говорят бойцы, - минус взвод живой силы противника.

Тяжелые огнеметные системы вызывают у противника панический страх. Их боятся, ненавидят, за ними охотятся. Поэтому огнеметчики работают в основном по ночам. Днем все машины тщательно замаскированы.

По ночам враг не спит - выслеживает и поджидает. На то, чтобы навестись и произвести залп, экипаж «Солнцепека» тратит всего около трех минут. Ответный огонь противник открывает моментально.

«Успевали сделать только один залп - после этого накрыли артиллерией. Быстро свернули пакет и начали отходить. Вдогонку может идти артиллерия, а также дроны. Поэтому как можно быстрее нужно убрать машину», - говорит механик-водитель с позывным «Орел».

Экипажи постоянно меняют позиции. На выезде «Солнцепеки» сопровождают группы огневого прикрытия. Это несколько бойцов с приборами ночного видения, стрелковым и антидроновым оружием.

«Его невозможно заглушить, перепрошить. Оно работает всегда. Главное- подпустить, поймать и уничтожить», - рассказывает командир группы с позывным «Каспий».

Он имеет в виду «лучшее антидроновое ружье» - заряженное дробью гладкоствольное, 12 калибра. Впрочем, установленные на «Солнцепеках» радиоэлектронные средства борьбы тоже доказали свою эффективность.

«Уже начали отходить - и за нами включилась "Баба Яга". Мы ее тепло встретили, и она приземлилась. Скорее всего, она попала под систему РЭБ нашу и начала моргать в воздухе. Мы ее обнаружили и начали из автоматов по ней отрабатывать», - рассказывает «Каспий».

Этот парень из Читы. С детства мечтал стать военным, учился в кадетской школе. Здесь добровольно с начала спецоперации.

«Чтобы все быстрей закончилось, нужны люди, которые будут помогать в нашем нелегком деле. Если есть желание - добро пожаловать, всех встретим, примем», - говорит «Каспий».

Утром после выполнения задачи ТОС «Солнцепек» закатывается на замаскированную позицию. Свое оружие забайкальские огнеметчики считают максимально эффективным. Не только по разрушительной, но и по силе психологического воздействия. В радиоперехватах боевики отказываются идти на позиции, по которым до этого работали наши огнеметные системы.

#бпла #Тяжелая огнеметная система #ТОС Солнцепек #антидроновые ружья #термобарические снаряды
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-34. Работа в зоне СВО
2
Су-35С. Экстремально опасный
3
Высшая школа ВДВ
4
«Альфа». 50 лет
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
7
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
10
СВО. Трофеи
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 