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FPV-дрон уничтожил диверсантов-водолазов ВСУ в Херсонской области

Группа пыталась переплыть Днепр на специальных плавсредствах.
2024-08-20 06:03:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы беспилотных летательных аппаратов арктического мотострелкового соединения из состава группировки войск «Днепр» уничтожили ударом FPV-дрона двух диверсантов-водолазов ВСУ со спецснаряжением на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Диверсанты пытались переплыть Днепр на специальных плавсредствах. Операторы БПЛА ночью производили воздушную разведку правого берега Днепра и заметили автомобиль. Расчет начал его вести и сопровождать и в какой-то момент наши военнослужащие хотели по нему ударить, но потом оттуда вышли два человека и направились к берегу.

Эти люди шли уверенно и преодолели все минно-взрывные заграждения, потому что знали, где проходить, рассказал командир взвода БПЛА с позывным «Кедр».

Бойцы продолжили наблюдение и увидели, как эти двое что-то под собой развернули, но что именно - через тепловизор нельзя было понять.

«Ушли в воду и начали движение в сторону нашего берега со скоростью около 70 км/ч. Нами было принято решение сразу поразить их FPV-дроном, так как вряд ли они решили проплыть 14 км для того, чтобы сдаться», - рассказал «Кедр».

Ударом FPV-дрона расчет уничтожил группу из двух украинских диверсантов.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #бпла #Водолазы #Диверсанты #Днепр #дрг #Херсонская область #FPV-дрон
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