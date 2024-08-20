FPV-дрон уничтожил диверсантов-водолазов ВСУ в Херсонской области

Операторы беспилотных летательных аппаратов арктического мотострелкового соединения из состава группировки войск «Днепр» уничтожили ударом FPV-дрона двух диверсантов-водолазов ВСУ со спецснаряжением на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Диверсанты пытались переплыть Днепр на специальных плавсредствах. Операторы БПЛА ночью производили воздушную разведку правого берега Днепра и заметили автомобиль. Расчет начал его вести и сопровождать и в какой-то момент наши военнослужащие хотели по нему ударить, но потом оттуда вышли два человека и направились к берегу.

Эти люди шли уверенно и преодолели все минно-взрывные заграждения, потому что знали, где проходить, рассказал командир взвода БПЛА с позывным «Кедр».

Бойцы продолжили наблюдение и увидели, как эти двое что-то под собой развернули, но что именно - через тепловизор нельзя было понять.

«Ушли в воду и начали движение в сторону нашего берега со скоростью около 70 км/ч. Нами было принято решение сразу поразить их FPV-дроном, так как вряд ли они решили проплыть 14 км для того, чтобы сдаться», - рассказал «Кедр».

Ударом FPV-дрона расчет уничтожил группу из двух украинских диверсантов.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.