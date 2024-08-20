В Италии шестеро пропали без вести при крушении яхты с миллионерами

У берегов Сицилии продолжается поисково-спасательная операция. Мощное торнадо накрыло итальянский курорт в ночь на понедельник 19 августа и, вероятно, стало причиной крушения, стоявшей на якоре яхты Bayesian в Портичелло, что в близости от Палермо. Судно довольно быстро пошло ко дну, сутки водолазы изучают местность на глубине около 50 метров - доступ к нему затрудняют предметы мебели.

«Мы увидели сигнальную ракету из порта, семьсот метров от берега, и мы немедленно вышли в море. Нашли место, откуда исходил сигнал тревоги, но судна уже не было. Обнаружили подушки, дерево и вещи. Мне кажется, что все пропавшие оказались заперты внутри», - рассказал рыбак Фабио Чефалу.

56-метровая суперяхта изначально носила имя Салют. Алюминиевый корпус, одна из самых высоких мачт в мире - 75 метров, два двигателя мощностью под 1000 лошадей каждый, шесть люксовых кают и роскошный хозяйский номер во всю ширину судна. Построена в 2008 году, модернизирована в 2020-ом - надежность и безопасность были главными критериями при сборке, но в ночь торнадо что-то пошло не так.

Основной порыв бури длился примерно десять минут. Когда очевидцы прибыли на место, откуда была пущена сигнальная ракета, яхта уже ушла под воду, и были только спасательные шлюпки с других лодок, которые пытались оказать помощь.

На яхте, как выяснили журналисты, закатили роскошную вечеринку персоны из списка Forbes - медиамагнаты, топ-менеджеры, мультимиллионеры и миллиардеры. Всего на борту находились 22 человека, большую часть из них удалось спасти.

«На нас обрушился торнадо. Третьего уровня мощности. Около трех часов утра мы увидели надвигающуюся бурю. Нам пришлось завести двигатели, чтобы удержать лодку на месте. Позади нас было судно, мы следили за ним, чтобы не врезаться в борт. Но когда шторм прошел, позади нас уже не было яхты. Она пропала. А через мгновение кто-то из наших увидел сигнальную ракету. Мы выдвинулись в том направлении, и обнаружили 15 человек на спасательном плоту. Мы вытащили их и доставили на наш корабль», - рассказал капитан судна и участник спасательной операции Карстен Борнер.

На месте крушения обнаружили тело одного из пассажиров, шестеро числятся пропавшими без вести. Двое - граждане США, еще четверо - британцы, среди которых председатель одного из крупнейших мировых инвест-банков Морган Стенли, его жена, а также предприниматель Майк Линч, его 18-летняя дочь и личный адвокат. На борту также находились супруга Анжела и годовалый ребенок - их удалось спасти. На родине Линча называют «британским Биллом Гейтсом» - гений статистики и высоких технологий, миллиардер и любитель роскошной жизни. Именно к нему и приковано все внимание СМИ, которые трактуют самые разные версии происходящего: убийство, похищение, побег, ошибка капитана или все же несчастный случай.

«Самая большая трудность — попасть на корабль. Оказавшись внутри, следуя плану яхты, мы можем начать обыскивать комнату за комнатой. Под водой мы не испытываем проблем с давлением. Сложность испытывают те, кто находятся на поверхности и ассистируют аквалангистам», - пояснил спасатель Марко Тилотта.

В США Линч проходил по делу о мошенничестве, но в суде все же вышел победителем. И, как утверждают СМИ, эту победу отмечали в ту ночь на яхте в кругу влиятельных людей. Но и недоброжелателей у Линча было достаточно - на родине против него одно незавершенное дело с иском от конкурирующей компании. Отсюда и версия про «побег». Ошибка рулевого тоже рассматривается: по предварительным данным, кто-то из пассажиров мог повернуть яхту круче к ветру, и спровоцировать опрокидывание. Водолазы все еще продолжают попытки добраться до корпуса яхты и детально восстановить историю крушения.