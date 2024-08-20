Первая ракетка мира Синнер дважды провалил допинг-тест

Первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер дважды провалил допинг-тест в марте. Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства по обеспечению частности в теннисе.

Первая положительная проба была взята у спортсмена 10 марта на турнире серии «Мастерс» в США. Тогда в крови Синнера нашли метаболит клостебола. Вторую пробу Синнер провалил спустя восемь дней. Теннисист сумел оспорить временное отстранение и продолжить выступать.

«Независимый трибунал постановил, что итальянский теннисист Янник Синнер не несет никакой вины <...> вещество попало в его организм в результате заражения от члена команды, который наносил на свою кожу спрей, содержащий клостебол, для лечения небольшой раны», - говорится в сообщении ведомства.

Научные эксперты подтвердили правдивость оправданий Синнера, а итальянская ассоциация тенниса не стала возражать против апелляций игрока. Впрочем, без последствий для итальянца инцидент не обошелся. Его лишили призовых и 400 очков, заработанных на последнем турнире в Индиан-Уэллсе.