В Москве задержали научного сотрудника за DDoS-атаки по указке СБУ

В Москве задержали сотрудника научной организации, который по заданию украинских спецслужб проводил DDoS-атаки на критически важные объекты. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Федеральной службы безопасности России.

Также мужчина, по данным следствия, переводил средства на оружие и экипировку для ВСУ. Кроме того, он собирал информацию о военнослужащих ВС РФ и передвижении военной техники.

Возбуждено уголовное дело по статьям о государственной измене и неправомерном воздействии на инфраструктуру. Сейчас продолжаются следственные мероприятия.

Отмечается, что задержанный признался в преступлении. Он заключен под стражу.