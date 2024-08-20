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В Москве задержали научного сотрудника за DDoS-атаки по указке СБУ

Возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене и неправомерном воздействии на инфраструктуру.
Сергей Лебедев 2024-08-20 17:42:50
© Фото: ФСБ России © Видео: ФСБ России

В Москве задержали сотрудника научной организации, который по заданию украинских спецслужб проводил DDoS-атаки на критически важные объекты. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Федеральной службы безопасности России.

Также мужчина, по данным следствия, переводил средства на оружие и экипировку для ВСУ. Кроме того, он собирал информацию о военнослужащих ВС РФ и передвижении военной техники.

Возбуждено уголовное дело по статьям о государственной измене и неправомерном воздействии на инфраструктуру. Сейчас продолжаются следственные мероприятия.

Отмечается, что задержанный признался в преступлении. Он заключен под стражу.

#Москва #в стране и мире #ФСБ #Задержание #Уголовное дело #Госизмена #DDoS-атаки
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