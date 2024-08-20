«Гордость нации»: дети участников СВО посетят молодежный лагерь

В Кузбассе состоялось торжественное открытие военно-исторического лагеря «Гордость нации». Это совместный проект фонда «Защитники Отечества», Российского военно-исторического общества и правительство Кузбасса.

Лагерь создан для детей участников спецоперации. Воспитанниками первой смены стали около ста школьников, причем не только из Кузбасса, но и из Донецкой и Луганской Народных Республик.

Статс-секретарь – заместитель Министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева поздравила детей с началом лагерной смены.

«Для всех, кто приехал в лагерь, открываются новые возможности приобщиться к культурному и историческому наследию России, получить новые навыки и знания. Наши дети – будущее государства, именно они будут принимать решения и нести ответственность за свой выбор, за свою страну. Поэтому очень важно каждому из них знать историю России, Героев, которые встали на защиту Родины», - отметила она.

Наставниками для детей станут инструкторы всероссийских проектов Российского военно-исторического общества, центра «Воин» Кемеровской области, Кузбасского центра дополнительного образования и Кемеровского госуниверситета.

Ребята получат практические навыки начальной военной подготовки, выживания в экстремальных природных условиях, управления БПЛА, научатся оказывать доврачебную медицинскую помощь, снимать и монтировать видеоконтент, создавать добровольческие и творческие проекты.

Исполнительный директор Российского военно-исторического общества Виталий Мартынюк подчеркнул: особенно важно, что гостями лагеря стали дети участников и ветеранов специальной военной операции.

«Лагерь «Гордость нации» объединяет юных патриотов своей Родины. Мы верим, что смена, проведенная в лагере, образовательная программа, общение со сверстниками станут для ребят хорошей моральной поддержкой. Благодарю фонд «Защитники Отечества» и лично Анну Евгеньевну Цивилеву за то, что это стало возможным», - сказал он.

Смена лагеря длится 14 дней и делится на пять тематических направлений: «Защитники» –для начальной военной подготовки, «Хранители истории» – по поисковой деятельности и работе с архивными документами, «Волонтеры Победы» – для развития навыков социального проектирования, «Креативные индустрии» – по развитию базовых компетенций в сфере прикладного творчества, а также «Медиа Победы», где обучают монтажу видеороликов о событиях, происходящих в лагере.

Ребят ждет не только образовательная, но и творческая и культурная программы. В программе лагеря «Гордость нации» – фестиваль «Взлетаем!», экскурсионный тур в Кемерово, посещение центра «Сириус.Кузбасс», встречи с успешными спортсменами, общественными деятелями и Героями России, тематические дни Движения Первых, «Дома Юнармии», «Кванториума».