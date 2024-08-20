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Ми-28НМ провели ночную охоту на технику ВСУ на границе Курской области

Экипажи нанесли удары управляемыми противотанковыми ракетами.
2024-08-20 07:45:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи армейской авиации на вертолете Ми-28НМ совершили ночной вылет для уничтожения скопления живой силы и бронетехники подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадры боевой работы военных летчиков показало Минобороны России.

Вертолеты нанесли удары управляемыми противотанковыми ракетами по разведанным целям противника.

Летчики использовали очки ночного видения, а также новый тепловизионный прибор. Он позволяет максимально эффективно поражать заданные координаты и днем, и ночью.

Разведка доложила об уничтожении личного состава и бронированной техники ВСУ. Экипажи благополучно вернулись на площадку вылета.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#бронетехника #Минобороны России #Украина #Ми-28НМ #Курская область #ВСУ
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