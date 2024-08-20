Ми-28НМ провели ночную охоту на технику ВСУ на границе Курской области

Экипажи армейской авиации на вертолете Ми-28НМ совершили ночной вылет для уничтожения скопления живой силы и бронетехники подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадры боевой работы военных летчиков показало Минобороны России.

Вертолеты нанесли удары управляемыми противотанковыми ракетами по разведанным целям противника.

Летчики использовали очки ночного видения, а также новый тепловизионный прибор. Он позволяет максимально эффективно поражать заданные координаты и днем, и ночью.

Разведка доложила об уничтожении личного состава и бронированной техники ВСУ. Экипажи благополучно вернулись на площадку вылета.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.