Ми-28НМ провели ночную охоту на технику ВСУ на границе Курской области

Экипажи армейской авиации на вертолете Ми-28НМ совершили ночной вылет для уничтожения скопления живой силы и бронетехники подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадры боевой работы военных летчиков показало Минобороны России.
Вертолеты нанесли удары управляемыми противотанковыми ракетами по разведанным целям противника.
Летчики использовали очки ночного видения, а также новый тепловизионный прибор. Он позволяет максимально эффективно поражать заданные координаты и днем, и ночью.
Разведка доложила об уничтожении личного состава и бронированной техники ВСУ. Экипажи благополучно вернулись на площадку вылета.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.
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