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У экипажей миссии МКС-72 начались экзамены

В основной экипаж входят космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин и Иван Вагнер, астронавт NASA Дональд Петтит.
Ирина Егорова 2024-08-20 10:09:42
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Участники 72-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию приступили к экзаменационным комплексным тренировкам, передает корреспондент «Звезды» из Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

Сегодня основной экипаж миссии МКС-72 сдаст экзамены на тренажерах российского сегмента станции, а дублирующий - проверит свои знания по работе на корабле «Союз МС-26», а завтра они поменяются, уточнили ЦПК имени Гагарина.

В состав основного экипажа «Союза МС» включены космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт США Дональд Петтит. Корабль В дублирующем экипаже - россияне Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий с американцем Джонни Кимом.

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-26» с космодрома Байконур ракетой-носителем «Союз-2.1а» намечается на 11 сентября.

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© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
#в стране и мире #космос #мкс #тренировки #экипаж #экзамены #Иван Вагнер #алексей овчинин #Союз МС-26 #дональд петтит
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