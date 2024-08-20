У экипажей миссии МКС-72 начались экзамены

Участники 72-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию приступили к экзаменационным комплексным тренировкам, передает корреспондент «Звезды» из Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

Сегодня основной экипаж миссии МКС-72 сдаст экзамены на тренажерах российского сегмента станции, а дублирующий - проверит свои знания по работе на корабле «Союз МС-26», а завтра они поменяются, уточнили ЦПК имени Гагарина.

В состав основного экипажа «Союза МС» включены космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт США Дональд Петтит. Корабль В дублирующем экипаже - россияне Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий с американцем Джонни Кимом.

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-26» с космодрома Байконур ракетой-носителем «Союз-2.1а» намечается на 11 сентября.