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Расчеты «Мста-С» уничтожили украинское орудие Д-30 вместе с расчетом

Неприятель замаскировал свою 122-миллиметровую гаубицу, но это не спасло его от точного огня российской артиллерии.
2024-08-20 10:40:04
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллерия 20-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Запад» громит врага в зоне специальной военной операции. Расчеты САУ «Мста-С» уничтожили украинское орудие Д-30 вместе с расчетом. Об этом сообщает Минобороны России.

Враг предпринял меры по маскировке своей гаубицы, но это не помогло - позиции противника вскрыли в ходе контрбатарейной борьбы. 

На неприятельское орудие навелись гаубицы российской батареи 152-миллиметровых самоходок. Артиллеристы открыли огонь осколочно-фугасными снарядами с 15-километровой дистанции. Корректировку огня производили при помощи беспилотников. 

Расчеты БпЛА зафиксировали успешное уничтожение вражеского орудия и расчета. Завершив интенсивную стрельбу, батарея российских самоходных артиллерийских установок сменила позиции. 

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что на артиллерийских позициях ВС РФ всегда есть необходимое количество боеприпасов, провизии экипировки и воды. Противник при этом, напротив, испытывает нехватку снабжения. 

Ранее сообщалось, что расчет «Ланцета» сжег вражескую гаубицу М777 на Волчанском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #артиллерия #Мста-С #М777 #группировка запад
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