Артиллерия 20-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Запад» громит врага в зоне специальной военной операции. Расчеты САУ «Мста-С» уничтожили украинское орудие Д-30 вместе с расчетом. Об этом сообщает Минобороны России.

Враг предпринял меры по маскировке своей гаубицы, но это не помогло - позиции противника вскрыли в ходе контрбатарейной борьбы.

На неприятельское орудие навелись гаубицы российской батареи 152-миллиметровых самоходок. Артиллеристы открыли огонь осколочно-фугасными снарядами с 15-километровой дистанции. Корректировку огня производили при помощи беспилотников.

Расчеты БпЛА зафиксировали успешное уничтожение вражеского орудия и расчета. Завершив интенсивную стрельбу, батарея российских самоходных артиллерийских установок сменила позиции.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что на артиллерийских позициях ВС РФ всегда есть необходимое количество боеприпасов, провизии экипировки и воды. Противник при этом, напротив, испытывает нехватку снабжения.

Ранее сообщалось, что расчет «Ланцета» сжег вражескую гаубицу М777 на Волчанском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.