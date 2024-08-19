Обкатка танком и управление дронами: кадры тренировки курсантов МВОКУ

Курсанты Московского высшего общевойскового командного училища прошли полосу препятствий, которую создали с учетом опыта СВО и отрабатывают бой в условиях плотной городской застройки. За подготовкой молодых бойцов проследил корреспондент «Звезды» Игорь Лапик.

При оформлении препятствий были учтены условия спецоперации - сооружены развалины зданий, завалы строительного мусора, противотанковые ежи. Например, на тренировке нужно поразить противника в оконных проемах, при этом стрельба ведется только боевыми патронами.

Курсанты Московского высшего общевойскового командного училища выполняют задания под руководством опытных наставников, имеющих опыт СВО, в том числе героев России.

С первых же дней курсантов обучают и управлению беспилотниками, считается, что каждый современный воин должен держать пульт в руках также уверенно, как автомат Калашникова.

Среди навыков, которому обучают курсантов - и оказание первой медицинской помощи на специальном реалистичном тренажере с искусственной кровью.

Также в тренировку включен такой «снаряд», как обкатка танком. Психологическая закалка происходит в таких условиях, в окопе, причем важно не просто совладать со страхом, но и поразить танк гранатой.

Смысл современной боевой подготовки в том чтобы, сделать из молодого бойца универсального солдата. А курсанты МВОКУ - это будущие молодые офицеры, которые должны уметь командовать хоть снайпером, хоть гранатометчиком и знать всю боевую технику.

«Мой отец закончил данное училище 20 лет назад, отец на СВО, 3 ордена мужества, хочу стать таким же настоящим боевым офицером», - рассказал курсант МВОКУ Лев Шандура.

Участники СВО имеют право льготного поступления в военное училище. Прославленный вуз сейчас является одним из мест, где куется будущее наших вооруженных сил. Из стен МВОКУ вышло наибольшее число генералов нашей армии. И каждый из них начинал с такого вот курса молодого бойца.