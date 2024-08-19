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Во Владивостоке альпинист сорвался со скалы на камни

Сотрудники МЧС оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и передали врачам.
Елизавета Кондрикова 2024-08-19 04:20:11
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда © Видео: mchs_official, Telegram

Во Владивостоке мужчина сорвался со скалы на камни на острове Русский, спасателям МЧС удалось спасти его, пострадавшего передали врачам. Об этом сообщили в ГУ МЧС Приморского края.

«Сотрудники МЧС России подняли на плавсредство 29-летнего скалолаза и оказали ему необходимую помощь. Затем передали врачам», - говорится в заявлении ведомства в Telegram.

Происшествие случилось, когда мужчина в сопровождении еще одного альпиниста спускался по веревке со скалы, однако не удержался и сорвался вниз. Сообщается, что его напарник смог благополучно добраться до земли.

Пресс-служба министерства также опубликовала видео спасательной операции.

#МЧС РФ #происшествие #Владивосток #приморье #скалолаз
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