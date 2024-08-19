Американец рассказал, почему пошел служить в зону спецоперации

Шеврон с триколором на плече Уилла почти полгода. Россия в сердце, говорит он, уже очень давно. Уилл - из США. Оформил российский паспорт, подписал контракт с министерством обороны по убеждению. Оно возникло из-за диссонанса между тем, что говорят СМИ на Западе, и тем, что он увидел своими глазами.

«Где было возмущение, когда случилась эта ужасная террористическая атака на пляж, где было возмущение из-за нее? Атака на Курск, которая только что случилась, - это террористическая атака. Погибла беременная девушка, мы все это видели. Я не вижу никакого возмущения по этому поводу в западной прессе», - говорит он.

Сейчас Уилл - оператор БПЛА в составе штурмовиков группировки войск «Центр». Боец с позывным «Бостон» бьет противника ударными дронами. И, как говорят его товарищи, ничто не помешало ему влиться в коллектив.

«Парень хороший, веселый. Как-то находим общий язык, несмотря на языковые барьеры. Я рад, что в мире людей много кто понимает, что на самом деле происходит», - говорит командир штурмового взвода Позывной «Урсик».

Командир взвода БПЛА с позывным «Сэм» говорит, что изучал английский язык и полностью его понимает. И сам старается учить Уилла русскому.

«Я лублу пелмени», - говорит американец.

Потом смеется и продолжает по-английски.

«Слушайте, здесь столько всего: культура, история. Я большой любитель истории», - рассказывает «Бостон».

Бойцы зовут Уилла русским американцем.

«Эта шутка родилась, когда я только приехал. Мы знакомились, и кто-то сказал: "а, он американец". А я ответил: "я русский!". Все засмеялись, и с тех пор я русский американец. Я люблю этих ребят, они очень добрые. Я очень ценю теплоту и открытость, с которой они меня приняли. Я не могу это передать словами», - говорит американец.

Вот кадры их боевой работы. Беспилотник Уилла сопровождает штурмовую группу «Отважных». За тот бой его товарищ с позывным «Боло» получил медаль «За отвагу». Когда наши уже заняли укрепленный пункт, штурмовик, несмотря на ранение, выполнял задачу, пока не оказал помощь всем товарищам.

«Я сам был ранен. Но на месте мне вытащили осколок. Я остался на эвакуацию. Вытаскивал 300-х. До конца я был там», - рассказывает «Боло».

На родине Уилл прослужил 10 лет в ВВС США, успел потрудиться городским советником в родном Бостоне. Тогда впервые задумался о том, как влияет внешняя политика правительства страны на ее благополучие.

«Страной управляют совершенно другие люди, нежели люди, которые живут в этой самой стране. Они и думают, и чувствуют иначе. Все началось в 2014 году. Наши политики приехали сюда, наговорили много чего, раздавали обещания направо и налево. Все это не на пользу США», - считает американец.

Когда его спрашивают об отношениях между Россией и США и о том, видит ли он проблему в том, что уехал из своей страны, он отвечает: между русскими и американцами войны нет и быть не должно. А то, что сейчас делает Россия, нужно для всего мира.

«Я слышал про мультиполярный мир, более свободный, более справедливый. Я всегда был очень патриотичен. Россия стала моей страной теперь, родной для меня. Так что часть меня хочет сказать: да, я здесь для своей страны, для людей, со своими парнями. Они прикрывают мою спину, а я их. Но в то же время я здесь для мира в целом», - говорит «Бостон».

О том, что он будет делать после завершения СВО, Уилл думает так: хочет создать семью на Урале, может быть - станет журналистом, а может, так как очень любит службу, останется в Вооруженных силах России.