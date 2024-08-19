Сбой в России затронул мессенджеры, маркетплейс и онлайн-кинотеатр

Пользователи сообщают о перебоях в работе мобильных приложений WhatsApp*, Telegram и Viber. Кроме того, перестал работать маркетплейс Wildberries, а также медиаплатформа «Кинопоиск», свидетельствуют данные сервиса Сбой.рф.

Трудности в работе приложений начались около полуночи 19 августа.

Судя по сообщениям пользователей, проблемы с отправкой и доставкой сообщений локализованы в основном в Москве - 48%, Санкт-Петербурге - 28%, некоторых регионах центральной России, а также в Краснодарском крае.

География сбоя в работе Wildberries и «Кинопоиска» шире: он распространяется на Нижегородскую, Новосибирскую, Свердловскую, Ростовскую, Самарскую, Челябинскую области, Красноярский Край, Татарстан, Башкортостан, Карелию, Алтайский край.

Ранее сообщалось о перебоях в работе Telegram. Причины сбоя пока не известны.

* Сервис принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.