Боевые пловцы Севфлота отработали освобождение порта на Енисее

После подачи условного сигнала формируется диверсионная группа условного противника. По замыслу учений большая часть террористов прибыла в порт на Енисее на борту сухогруза. Их сообщники в порту оборудовали тайник с оружием и боеприпасами. Вооружившись, диверсанты под покровом ночи захватывают лодку и нейтрализуют охрану нашего порта.

Происходит захват портовой инфраструктуры и административных зданий. Из порта успвают передать сообщение о диверсии. Его получили на большом противолодочном корабле «Вице-адмирал Кулаков». На командном пункте тут же начинается работа.

С БПК поднимают вертолет с десантом. Морпехи блокируют дороги, по которым может подойти подкрепление. Одновременно с воздушным десантом в порт высаживается подводный спецназ. Их задача - нейтрализовать патрули противника на берегу. Боевые пловцы Северного флота обычно работают в соленой воде, так что к пресноводному Енисею пришлось приспосабливаться.

«Соленая вода гораздо плотнее. Она помогает лучше держаться на плаву. Так как постоянно находимся ближе к соленой воде, с ней работать привычнее», - говорит старший группы боевых пловцов Вячеслав.

Следом подходят быстроходные лодки с штурмовыми группами. Их задача - подготовить берег к высадке основных сил.

На фарватере появляется 110-метровый БДК «Александр Отраковский». Хоть корабли такого класса и способны производить десантирование техники при волнении моря до 4 баллов, задача это сложнейшая. Нужно попасть точно в установленный береговой створ, учитывая скорость течения. Происходит высадка морского десанты способом «на упор».

Большой десантный корабль «Александр Отраковский» только что подошел к необорудованному побережью Енисея в непосредственной близости от захваченного порта. В носовой части уже откинулась аппарель, и мы видим, как из твиндека выезжает техника. Это реактивная машина разминирования УР-77, гусеничный плавающий транспортер и четыре арктических двухзвенных вездехода «Витязь» с десантом. Начинает работать группа разграждения и передовой отряд морской пехоты.

Метр за метром саперы проверяют берег на наличие мин и растяжек. Огневую поддержку им оказывает морская авиация. Вертолет Ка-27ПС со стрелками поднят с большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков».

Техника рассредоточивается по побережью. Двухзвенные вездеходы отрабатывают задачу совместно с Ка-27. Оставшуюся живую силу неприятеля ликвидируют, зажав в тиски.

«Заранее подготавливаемся к этим маневрам. Слаживание проходило на полигонах бригады морской пехоты в составе отделений и взводов. Сейчас личный состав уверенно демонстрирует навыки, полученные на полигоне», - говорит командир морского десанта Руслан Венедиктов.

Такие маневры направлены на готовность сил и войск Северного флота отстаивать национальные интересы России в Арктике. Аналогичные пройдут на протяжении всего похода кораблей по трассе Севморпути. Учения продлятся до середины октября.