МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Боевые пловцы Севфлота отработали освобождение порта на Енисее

Северный флот провел масштабные учения на Енисее. Морякам, которые привыкли к соленой воде, пришлось работать в пресной.
Олег Лавров 2024-08-19 23:31:44
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

После подачи условного сигнала формируется диверсионная группа условного противника. По замыслу учений большая часть террористов прибыла в порт на Енисее на борту сухогруза. Их сообщники в порту оборудовали тайник с оружием и боеприпасами. Вооружившись, диверсанты под покровом ночи захватывают лодку и нейтрализуют охрану нашего порта.

Происходит захват портовой инфраструктуры и административных зданий. Из порта успвают передать сообщение о диверсии. Его получили на большом противолодочном корабле «Вице-адмирал Кулаков». На командном пункте тут же начинается работа.

С БПК поднимают вертолет с десантом. Морпехи блокируют дороги, по которым может подойти подкрепление. Одновременно с воздушным десантом в порт высаживается подводный спецназ.  Их задача - нейтрализовать патрули противника на берегу. Боевые пловцы Северного флота обычно работают в соленой воде, так что к пресноводному Енисею пришлось приспосабливаться.

«Соленая вода гораздо плотнее. Она помогает лучше держаться на плаву. Так как постоянно находимся ближе к соленой воде, с ней работать привычнее», - говорит старший группы боевых пловцов Вячеслав.

Следом подходят быстроходные лодки с штурмовыми группами. Их задача - подготовить берег к высадке основных сил.

На фарватере появляется 110-метровый БДК «Александр Отраковский». Хоть корабли такого класса и способны производить десантирование техники при волнении моря до 4 баллов, задача это сложнейшая. Нужно попасть точно в установленный береговой створ, учитывая скорость течения. Происходит высадка морского десанты способом «на упор».

Большой десантный корабль «Александр Отраковский» только что подошел к необорудованному побережью Енисея в непосредственной близости от захваченного порта. В носовой части уже откинулась аппарель, и мы видим, как из твиндека выезжает техника. Это реактивная машина разминирования УР-77, гусеничный плавающий транспортер и четыре арктических двухзвенных вездехода «Витязь» с десантом. Начинает работать группа разграждения и передовой отряд морской пехоты.

Метр за метром саперы проверяют берег на наличие мин и растяжек. Огневую поддержку им оказывает морская авиация. Вертолет Ка-27ПС со стрелками поднят с большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков».

Техника рассредоточивается по побережью. Двухзвенные вездеходы отрабатывают задачу совместно с Ка-27. Оставшуюся живую силу неприятеля ликвидируют, зажав в тиски.

«Заранее подготавливаемся к этим маневрам. Слаживание проходило на полигонах бригады морской пехоты в составе отделений и взводов. Сейчас личный состав уверенно демонстрирует навыки, полученные на полигоне», - говорит командир морского десанта Руслан Венедиктов.

Такие маневры направлены на готовность сил и войск Северного флота отстаивать национальные интересы России в Арктике. Аналогичные пройдут на протяжении всего похода кораблей по трассе Севморпути. Учения продлятся до середины октября.

#учения #Северный флот #штурм #Вице-адмирал Кулаков #енисей #Ка-27ПС #Порт #Захват #бдк #«Александр Отраковский»
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-34. Работа в зоне СВО
2
Су-35С. Экстремально опасный
3
Высшая школа ВДВ
4
«Альфа». 50 лет
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
7
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
10
СВО. Трофеи
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 