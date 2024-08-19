Лишившегося ноги боевика украинского террористического сообщества «Айдар»* (запрещено в России) Станислава Дегтяря освободили от службы в ВСУ из-за диагноза «беременность», который ему поставили на медкомиссии. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Подобное заключение военному выдал хирург. Вместе с «беременностью» ему также диагностировали «жалобу на отсутствие левой нижней конечности», но уже невропатолог. Оба диагноза являются достаточными для освобождения от прохождения военной службы, пишет RT.

«Сюр? Сюр», - прокомментировал произошедшее Дегтярь.

Он также назвал подобную ситуацию в военкомате «неуважением к ветеранам».

*«Айдар» - украинский националистический батальон, запрещенная в РФ террористическая организация.