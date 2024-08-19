Беременная жительница Донецка погибла на остановке при обстреле ВСУ

Беременная жительница Донецка погибла в результате очередного террористического обстрела со стороны боевиков киевского режима. Об этом глава Донецкой народной республики Денис Пушилин написал в своем Telegram-канале. Трагедия произошла в Петровском районе города. В момент прилета погибшая ожидала автобус на остановке.

«Один человек погиб, десять мирных жителей, в том числе два ребенка, пострадали к этому часу в результате киевской агрессии», - написал Пушилин.

Все пострадавшие госпитализированы, добавил он. Им оказывается необходимая врачебная помощь.

Со стороны боевиков ВСУ совершены четыре атаки, по Донецку выпущены порядка десяти боеприпасов и ствольной артиллерии калибром 155-мм, уточнил Пушилин.