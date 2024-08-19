В баскетболе реализовали первый в истории четырехочковый бросок

Американский защитник «Мералко Болтс» Крис Банкеро впервые в истории баскетбола реализовал четырехочковый бросок в матче Филиппинской баскетбольной ассоциации (PBA). Спустя несколько минут после достижения Банкеро его повторил другой игрок команды Холо Мендоса.

Этот бросок позволил филиппинской команде «Мералко Болтс» выиграть своего противника - клуб «Магнолия Хотшотс». Игра завершилась со счетом 99:94.

PBA стала первой профессиональной лигой, которая установила правило четырехочкового броска. Он осуществляется со специальной линии более чем в восьми метрах от кольца. Впервые нововведение было опробовано филиппинской лигой в прошлом году.

Ранее подобные броски засчитывались только в непрофессиональных лигах, они происходили из определенной зоны площадки.