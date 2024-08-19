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Расчет «Гиацинта-Б» тремя выстрелами поразил орудие ВСУ

Орудие противника было замаскировано в лесополосе.
2024-08-19 05:00:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет 152-миллиметровой пушки «Гиацинт-Б» в ходе контрбатарейной борьбы на Ореховском направлении уничтожил буксируемое орудие ВСУ западного производства. Об этом сообщило Минобороны России. Орудие противника было замаскировано в лесополосе в Запорожской области.

Цель обнаружили расчеты БПЛА в ходе воздушной разведки. Орудие было расположено на расстоянии более 20 км от переднего края. Артиллеристы 42 гвардейской мотострелковой дивизии из состава группировки войск «Днепр» оперативно навели орудие и беглым огнем уничтожили вражеское оружие.

«Отработали отлично, я считаю. Получается, с пристрелкой отработали пять штук, но три точно в цель», - рассказал командир орудия с позывным «Кислый».

Только этот расчет уничтожил уже несколько натовских гаубиц М777.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #артиллерия #ВСУ #гаубицы #запорожская область #Гиацинт-Б #Ореховское направление
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