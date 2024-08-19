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В ЛНР задержали россиянина за сотрудничество с СБУ

Уроженец Воронежской области должен был собирать информацию для украинской разведки.
Сергей Лебедев 2024-08-19 11:07:42
© Фото: ЦОС ФСБ РФ, РИА Новости © Видео: УФСБ России по Луганской Народной Республике

В Луганской Народной Республике сотрудники Федеральной службы безопасности задержали россиянина, подозреваемого в сотрудничестве со Службой безопасности Украины. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по ЛНР.

Отмечается, что уроженец Воронежской области переехал на Украину в 2021-м. Годом спустя мужчина попытался покинуть страну и вернуться в Россию. Тогда же его и завербовали сотрудники СБУ.

«Они просили, чтобы я собирал информацию. Вообще обо всем, что происходит в России: где я буду, где мои передвижения. Все, что я вижу», - рассказал задержанный.

На него завели уголовное дело по статье 275.1 УК РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией».

#в стране и мире #Украина #ФСБ #ЛНР #Задержание #СБУ #Уголовное дело #УК РФ
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