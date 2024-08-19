В Кузбассе собака насмерть загрызла шестилетнего ребенка

Шестилетняя девочка скончалась после нападения собаки в поселке Краснобродский Кемеровской области, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Инцидент произошел 17 августа. Уточняется, что собака находилась на привязи, напала на девочку - она скончалась на месте от полученных ран.

«По версии следствия, во время прогулки без сопровождения взрослых по ул. Грибной в пгт Краснобродский девочка зашла на территорию соседнего приусадебного участка, где на нее напала находившаяся на привязи собака», - сказано в сообщении.

Следователи осмотрели место происшествия, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены судебные экспертизы.