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В Кузбассе собака насмерть загрызла шестилетнего ребенка

По факту причинения смерти возбуждено уголовное дело.
Ирина Егорова 2024-08-19 10:10:20
© Фото: Пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области © Видео: Пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области

Шестилетняя девочка скончалась после нападения собаки в поселке Краснобродский Кемеровской области, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Инцидент произошел 17 августа. Уточняется, что собака находилась на привязи, напала на девочку - она скончалась на месте от полученных ран.

«По версии следствия, во время прогулки без сопровождения взрослых по ул. Грибной в пгт Краснобродский девочка зашла на территорию соседнего приусадебного участка, где на нее напала находившаяся на привязи собака», - сказано в сообщении.

Следователи осмотрели место происшествия, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены судебные экспертизы.

#в стране и мире #смерть #ребенок #нападение #Уголовное дело #кузбасс #собака #следствие
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